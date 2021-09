Principato di Monaco. Una scultura su legno alta un metro, dipinta di un nero profondo e arabescata in un brillante colore oro. È la “Venere Afghana” l’opera di Enzo Iorio esposta a Montecarlo nella mostra collettiva internazionale “My Art goes Boom” organizzata da Dave Van Horst e Joris Brantuas nella galleria L’Entrepot di Daniel Boeri e visitabile fino al 15 settembre in Rue Millo, 22.

