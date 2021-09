Sanremo, nuovo anno educativo per i nidi comunali a gestione diretta

Sanremo. Sono stati due i giorni di formazione e aggiornamento propedeutici all’apertura dei nidi d’infanzia comunali a gestione diretta: prima di accogliere i bambini, gli educatori e il personale ausiliario Arcobaleno (via Morardo) e Raggio di Sole (via della Repubblica) si sono incontrati, nel rispetto della normativa anti Covid-19, per prepararsi ad iniziare il nuovo anno educativo in una prospettiva di crescita e miglioramento.

