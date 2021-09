Toti al convegno della Cgil: “La resistenza al vaccino è da combattere come il lavoro nero”

Genova. “Il vaccino oggi equivale alle battaglie per la sicurezza nei posti di lavoro e oggi qualcosa che non ci portasse a vaccinarsi, creasse sacche di resistenza nei luoghi di lavoro, sarebbe da combattere come il lavoro nero“. Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti che stamattina al convegno “Verso una transizione sociale. Quale sviluppo per il futuro della Liguria” organizzato dalla Cgil ha ribadito l’invito a spingere sui vaccini.

