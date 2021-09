Bando per incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità, Berrino: «In Liguria 65 le domande»

Genova. Si è concluso in anticipo lo scorso 7 settembre il bando per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l’assunzione e il mantenimento dell’occupazione di lavoratori con disabilità. Complessivamente sono state 65 le aziende che hanno presentato domanda per un totale di 701mila euro che si tradurranno nell’incentivazione per l’assunzione di 94 persone (di cui 46 assunzioni, 39 trasformazioni e 9 proroghe di contratti di lavoro).

... » Leggi tutto