Festa della Natività, passeggiata da Villa Guardia di Pontedassio al Santuario di Montegrazie

Imperia. E’ riuscita la passeggiata di mercoledì 8 settembre tra gli ulivi e i boschi della valle Impero e della valle Prino. I pellegrini hanno apprezzato il percorso ad anello in partenza dal borgo di Villa Guardia per raggiungere il Santuario di Montegrazie per la festa della Natività come da otto anni oramai. Bellissima giornata trascorsa all’insegna della serenità e della simpatia, panoramiche stupende.

... » Leggi tutto