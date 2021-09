Camogli. Intervento straordinario di manutenzione oggi per il Cristo degli Abissi, la statua bronzea che dal 1954 giace sul fondale davanti a San Fruttuoso di Camogli a 18 metri di profondità. Un lavoro più che mai necessario visto che l’anno scorso non era stato possibile effettuarlo per le priorità della gestione dell’emergenza pandemica.

... » Leggi tutto