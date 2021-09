Sanremo. Poste Italiane comunica che il 14 settembre 2021 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico tre francobolli commemorativi di Dante Alighieri, nel VII centenario della scomparsa,

relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€. Saranno disponibili nell’Imperiese presso gli uffici postali con sportello filatelico a Diano Marina, a Imperia Centro in Viale Matteotti e a Sanremo in via Roma.

