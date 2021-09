Scuola al via a Genova con l’incognita green pass, tra docenti in malattia e il rebus genitori

Genova. Per una volta non saranno le carenze di personale a segnare la prima campanella dell’anno in Liguria che decreterà il ritorno a scuola in presenza al 100% per 168.183 studenti liguri divisi su un totale di 8.143 classi. La maggior parte delle incognite riguarda il green pass, obbligatorio per tutto il personale ma anche per i genitori, in particolare quelli che vorranno assistere all’inserimento dei bimbi nelle scuole d’infanzia.

