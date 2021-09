Imperia, Giordano: «Garantiti tutti i servizi, grande responsabilità e professionalità dei lavoratori di Rt»

Imperia. «In un momento di grande difficoltà per l’azienda e di giustificata preoccupazione sugli sviluppi che riguardano il futuro della stessa, voglio sottolineare il grande senso di responsabilità e la serietà dimostrata da tutti i lavoratori della Riviera Trasporti spa, che, col loro impegno, hanno garantito tutti i servizi e, in particolare, hanno reso possibile il rientro in presenza a scuola di migliaia di studenti» – afferma il presidente di Riviera Trasporti Riccardo Giordano.

... » Leggi tutto