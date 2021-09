Sanremo. Dehor ampliati fino al 3 di ottobre, la delibera “Spazio aperto” prorogata dalla giunta Biancheri. E’ stato varato ufficialmente questa mattina dalla giunta comunale lo slittamento della scadenza per Spazio aperto, ovvero la possibilità per baristi e ristoratori di ampliare i dehor gratuitamente fino al 110% , in deroga ai vigenti regolamenti comunali.

... » Leggi tutto