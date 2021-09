Apricale senz’acqua di notte, chi lavora costretto a farsi la doccia con la minerale

Apricale. Crisi idrica nel piccolo comune della valle del torrente Merdanzo. Da agosto a questa parte, per risparmiare l’acqua potabile che “sfocia” nei rubinetti degli abitanti, il sindaco Silvano Pisano, sentiti i tecnici del Comune (l’acquedotto è ancora a gestione locale), ha imposto la chiusura dei rubinetti dalle 23 alle 6 del mattino. Un disagio per chi come Hermes Alizzi, residente di Apricale e frontaliere, da oltre un mese è costretto a lavarsi con le bottiglie della minerale prima di poter partire per il lavoro. «Tutto il mese di agosto senza alcun preavviso é stata chiusa l’acqua e ancora lunedì é stata nuovamente stoppata l’erogazione». Racconta Hermes: «Alcuni giorni la pressione non è sufficiente a far partire le caldaie specie nei pressi del Castello e in via Martiri. Oltre al disservizio, manca totalmente la comunicazione agli utenti che questa amministrazione persevera nel non voler adottare».

