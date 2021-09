Green pass, da ottobre obbligatorio sul lavoro: multa fino a 1.000 euro per chi non ce l’ha

Roma. Oggi la giornata decisiva per il nuovo decreto del governo che imporrà l’obbligo del green pass su tutti i posti di lavoro. Una misura che il premier Draghi ha definito “una soluzione accomodante” e che ha l’obiettivo di aumentare il numero di vaccinati in Italia per raggiungere entro 3-4 settimane la “soglia di sicurezza” dell’80%. Secondo le stime del generale Figliuolo, entro la metà di ottobre circa 44 milioni di persone avranno completato il ciclo vaccinale.

