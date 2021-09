Sanremo. Sul finire della stagione estiva, con il progressivo deflusso di turisti, non sarà più rinnovata l’ordinanza sindacale per piazza Bresca legata a misure di contenimento ulteriori per il covid, rimasta in vigore tutta l’estate. La decisione del sindaco Alberto Biancheri è maturata dopo un confronto tecnico con il comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola.

