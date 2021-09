Savona, Anief sulla scuola: “E’ stato lo sciopero a creare disagi, non la carenza di organico”

Savona. “Ieri, primo giorno di scuola in Liguria, la campanella non ha suonato in alcuni plessi in quanto il personale scolastico ha deciso di aderire allo sciopero indetto da ANIEF. Si smentiscono alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa locale genovese dalla CGIL per cui il motivo sia da addurre alla sola mancanza presa di servizio di collaboratori scolastici supplenti, nè tantomeno si possono già dare dati percentuali in quanto non ancora ufficializzati dal Ministero stesso: ad ora l’unico dato oggettivo è che lo sciopero ha creato disagi, alcune istituzioni hanno dovuto garantire i servizi minimi essenziali e in particolar modo, quattro scuole, due a Genova e due a Savona, non hanno proprio aperto i battenti per il primo giorno di scuola”. A dirlo è il sindacato Anief, replicando ai sindacati, in merito allo sciopero indetto ieri e alla mancanza di personale nelle scuole che non ha permesso l’apertura.

... » Leggi tutto