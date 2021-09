Giacomo Chiappori chiarisce la questione dell’antenna ai Pini del Rosso

Diano Marina. Interpellato nuovamente questa mattina sulla querelle riguardante l’antenna ai Pini del Rosso, il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, molto laconicamente e serenamente ha dichiarato: <<Come ho già ampiamente spiegato, io e la mia amministrazione abbiamo sempre tutelato e salvaguardato il nostro territorio. Se il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, anziché invocare l’intervento della sua polizia municipale e intervenire sulla stampa mi avesse semplicemente chiamato al telefono, gli avrei tranquillamente chiarito la situazione; il suo modo di fare non mi è sembrato bello e noi non vogliamo tornare a subire l’enorme ingerenza che si è già ampiamente verificata in passato sul nostro territorio di competenza>>.

