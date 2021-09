Il Comitato Vivi piazza del Popolo incontra il questore: “Vorremmo una pattuglia di polizia fissa”

Savona. “Siamo soddisfatti. Ci ha detto che piazza del Popolo è già al centro della loro attenzione e ci ha garantito che gliene sarà riservata ancora molta di più”. E’ questo il commento del presidente del Comitato Vivi piazza del Popolo dopo l‘incontro che si è tenuto oggi pomeriggio alle 17 in questura con il questore Giannina Roatta per chiedere alle forze dell’ordine di intraprendere azioni urgenti per risolvere i problemi legati alla sicurezza.

