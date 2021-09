Imperia. Intervento dei vigili del fuoco verso le 12:30 di oggi, in via Giannetti 4, dove a prendere fuoco è stato un motorino in sosta nel parcheggio interrato del supermercato Carrefour della zona. Il rogo, divampato a livello -1, è stato prontamente spento dagli operatori del 115 che hanno evitato il propagarsi delle fiamme e infine bonificato l’area.

