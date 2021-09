Genova. Nuova manifestazione in piazza De Ferrari a Genova per dire no alle “classi pollaio” e no al green pass: a organizzarla è stata la piattaforma sindacale dei Cobas di Genova insieme al gruppo Priorità alla scuola che riunisce insegnanti e genitori attivi fin dai tempi del lockdown per combattere il ricorso massiccio alla Dad e chiedere il ritorno alla didattica in presenza.

... » Leggi tutto