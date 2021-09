Brutus è l’abbigliamento in pelle 100% Made in Italy per motociclisti e non solo

Per chi non si vuole adattare a modelli ormai visti e rivisti, l’abbigliamento e le calzature a marchio Brutus sono il top sul mercato. L’Azienda neonata si caratterizza da uno stile pionieristico e dà vita al vero spirito competitivo dell’appassionato di moto.

L’idea di tre professionisti del settore, uniti da un forte sentimento di amicizia, porta alla nascita del brand. Insieme, l’obiettivo diventa quello di creare unici e ricercati capi in pelle, capaci di esaltare al massimo l’alta qualità handmade italiana.

I capi si possono comodamente acquistare su brutusfactory.com, con pochi e semplici tap. Esclusiva l’assistenza professionale, le spedizioni gratis, e la garanzia a vita per indossare capi inimitabili, seguendo la logica “Customize Yourself”. In fatto di stile, design, funzionalità ed ergonomia, per Brutus non esistono compromessi.

Tra i must have della proposta troviamo scarpe in pelle verde british Goodwood, lo stivale alto in pelle nero asfalto Eleanor e il giubbotto biker nero asfalto Audax. Giacche, giacconi e giubbotti, borse pelle uomo artigianali e pochette da viaggio, accessori e calzature tagrate Brutus conquistano ogni vero motociclista e amante della pelletteria vintage. Una vera garanzia!

Tutte le novità di casa Brutus

La neonata Azienda ha investito energia e risorse per portare a compimento un ambizioso progetto nato da una semplice intuizione del team fondatore: tingere la pelle conciata al vegetale con i pigmenti più estremi in circolazione.

Nasce quindi “Donut SP” (Special Production), l’innovativa colorazione ricavata direttamente dai polimeri di gomma ottenuti dallo sbriciolamento degli pneumatici da corsa. Totalmente eco-friendly, questa tintura inedita rafforza ancor più il concetto del riciclo già insito nei pellami, conciati al vegetale, ricavati dalla filiera alimentare. Così, la gomma sintetica prende un nuovo senso di esistere, con una forma mai vista prima.

L’altra novità in tema di colorazioni è “Algalizing SP”, che regala alle collezioni Brutus la forza primordiale dell’alga, esaltando il concetto di contatto con la natura. Ricavata da polvere di alghe, questa particolare tintura è incontrollabile dal punto di vista della reazione tra pellame e trattamento. Ogni capo diventa quindi irripetibile, perché caratterizzato da una sfumatura unica.

Ma le news non sono ancora finite, perché ad annunciare ciò è il nuovo Brutus Brand Ambassador, Alex Innocenti, celebre atleta, pilota, alfiere di Ducati Pramac e ufficiale istruttore della realtà Diversamente Disabili (Di.Di.).

Insieme al pugile due volte campione del mondo Clemente Russo, già conosciuto come primo #BrutusSuperHero, Innocenti è un vero modello da imitare per chiunque voglia avvicinarsi alla guida di una moto.