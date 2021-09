Genoa ancora cantiere aperto, ma l’asse Cambiaso-Kallon può essere la marcia in più

Genova. Quando si agguanta una partita all’89’ su calcio di rigore dopo averne subito uno all’85’ e si rischia di capitolare all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero, fare analisi tecnico-tattiche diventa quasi complicato o superfluo. Invece sono necessarie dopo Bologna-Genoa 2-2 alla luce di un primo tempo scivolato nell’anonimato dopo un inizio promettente. La manovra del Genoa non sembrava trovare gli sbocchi ideali con l’asse Cambiaso-Kallon sulla destra non sfruttato a dovere anche se efficace nell’annullare uno come Barrow, mentre dall’altro lato Criscito riusciva a dare gran filo da torcere a Orsolini, non in grande giornata. Destro pareva l’ombra di se stesso e non in grado di essere il riferimento che era stato l’anno scorso. Ancora parecchi i problemi al centro, con Hernani che stasera, a parte l’assist per il pareggio di Destro, ha combinato poco.

... » Leggi tutto