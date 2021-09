Il consiglio del sindaco Gori a Russo: “Serve comunicare in modo chiaro e non ridursi alla propaganda”

Savona. “La comunicazione ha tante sfacettature. E bisogna distinguerla dalla propaganda. Serve comunicare in modo chiaro per riuscire ad arrivare a tutti i cittadini di Savona. Dire le cose in modo comprensibile per tutti. E’ importante non semplificare tagliando le cose con un’accetta e ridurle a uno slogan dicendo così le cose che la gente vuole sentire perché fatta per raccogliere un applauso”. A dirlo è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in occasione del confronto di stasera con il candidato sindaco di centro sinistra Marco Russo.

