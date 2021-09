Genova. Di nuovo in piazza i no vax e no green pass. E se ieri sotto il tribunale di Genova erano solo una ventina oggi in piazza della Vittoria sotto la sede dell’ordine dei medici si sono riuniti in circa 500 per ribadire che “occorre continuare a combattere questa guerra per difendere lo stato di diritto” hanno detto dal palco allestito sotto l’arco di piazza della Vittoria.

