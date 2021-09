Assicurazioni, i dipendenti liguri di Alleanza annunciano una protesta domani a Milano

Genova. “Dopo aver dichiarato lo stato di agitazione sindacale le lavoratrici e i lavoratori di Alleanza Assicurazioni scenderanno in sciopero domani 23 settembre a Milano presso la Direzione Generale per protestare contro l’inadempienza dell’azienda rispetto alle richieste sindacali, che ormai dall’inizio della pandemia sono state portate al tavolo della trattativa dalle organizzazioni sindacali”. È quanto scrive in un comunicato la Rsa della Fisac Cgil Alleanza Assicurazioni di Genova e della Liguria, annunciando la manifestazione di protesta nel capoluogo lombardo.

