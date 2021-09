Genova. Torna al Porto Antico di Genova la Festa dello Sport con l’edizione numero 17, un’edizione speciale che per la prima volta apre la stagione scolastica, limitata negli spazi disponibili per rispettare le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria nazionale ma non nell’entusiasmo, nell’energia e nell’adrenalina che da sempre la caratterizzano.

... » Leggi tutto