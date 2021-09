Derby di Coppa tra Imperia e Sanremese, tifoserie incandescenti: polizia evita lo scontro

Imperia. Evitato per un soffio lo scontro tra le tifoserie dell’Imperia e della Sanremese nel primo derby di Coppa in programma oggi al Ciccione. Questo pomeriggio si sono registrati attimi di tensione prima dell’inizio della partita fuori dallo stadio dei neroazzurri, quando le tifoserie delle due squadre rivali sono quasi arrivate allo scontro pochi minuti prima del fischio d’inizio. Ad evitare l’azzuffata ci ha pensato la polizia, schierata in forze con circa una cinquantina di agenti.

