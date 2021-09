Morellato è l’eleganza di gioielli senza tempo

Ormai si sa: sono proprio i particolari a fare la differenza. Un prezioso accessorio come la collana ne è l’esempio perfetto, il modo migliore per aggiungere quel tocco in più al proprio abbigliamento, per un look mai banale.

Con la collana perfetta, anche un semplice outfit può assumere tutto un altro aspetto. Un abbinamento ben studiato passa, prima di tutto, per la scelta di uno stile adatto ad esprimere al meglio la propria personalità, tenendo sempre conto che, per trovare il giusto gioiello, è necessario affidarsi ai professionisti del settore, come Morellato.

La tradizione dello storico brand s’unisce a esclusivi design e innovazioni stilistiche caratterizzate da un raffinato e ricercato gusto. E oggi, grazie all’e-shop (www.morellato.com), per acquistare le collezioni più apprezzate non c’è bisogno di recarsi in negozio.

Ti basterà semplice click per poter acquistare le collane Morellato che desideri, ma anche bracciali, collier, anelli, orecchini, portachiavi, orologi, cinturini e penne a sfera, etc.

Il portale digitale raccoglie le tante declinazioni di gioielli easy to wear, perfette idee regalo per ogni occasione, età, stile ed esigenza. Natale, anniversari, compleanni, San Valentino, lauree e comunioni sono soltanto alcune di queste. Cliccando invece su “Crea il tuo gioiello” viene presentata la possibilità di personalizzare il proprio acquisto.

Con 4X Oney il pagamento avviene attraverso un’innovativa formula di finanziamento con carta di credito: non è prevista alcuna commissione e sono disposte quattro rate mensili. Tutto in pochissimi tap.

E scegliendo l’opzione Click&Collect, piattaforma digitale ed esperienza in negozio si fondono. Sì, perché il cliente può ritirare presso gli oltre 200 punti vendita Morellato il prodotto desiderato. Il pagamento può avvenire direttamente in negozio e vengono azzerati i costi di spedizione, senza contare la comodità di svincolarsi dagli orari del corriere.

Scopri l’armonia unica della tradizione italiana nel mondo dei gioielli, digita subito www.morellato.com.