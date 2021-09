Raccolta rifiuti, l’assessore Campora: “Entro 2-3 anni in centro storico solo mezzi elettrici”

Genova. “Nel giro di 2-3 anni tutto il centro storico dovrà essere full electric. In realtà questo non dovrà riguardare solo i veicoli commerciali, ma anche i veicoli privati”. A fissare l’obiettivo, in particolare per la raccolta rifiuti, è l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora in occasione dell’undicesima tappa del road show Puliamo la tua piazza ideato dalla società fiorentina Gorent, in collaborazione con Renault Trucks Italia per diffondere i valori della mobilità sostenibile.

... » Leggi tutto