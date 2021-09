UltrAndoraRun, il 3 ottobre la sfida contro i propri limiti

Andora. Mese impegnativo e ricco di speranze per l’Asd RunRivieraRun, quello di ottobre. In attesa del ritorno della mezza maratona programmata per il 24 ottobre e per la quale si parla già di un’autentica invasione di podisti per le strade che congiungono Finale Ligure a Loano, domenica 3 ottobre è in programma la seconda edizione dell’UltrAndoraRun, l’ultramaratona allestita nel porto di Andora che lo scorso anno fu tra le pochissime gare di lunga distanza realizzate in mesi di quasi totale assenza di eventi podistici.

