Giornate Europee del Patrimonio, musica e cultura sulle note della Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Le Giornate Europee del Patrimonio 2021 sono dedicate all’inclusione: quali migliori linguaggi, universali e senza confini, dell’arte e della musica? La Direzione regionale Musei Liguria, con i propri siti di Forte Santa Tecla a Sanremo e dell’Area Archeologica di Nervia, avvia in questa occasione una proficua collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Una serie di concerti, eseguiti iodall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, accompagnerà il pubblico alla scoperta di questi due straordinari monumenti della Riviera di Ponente che si propongono, non solo come luoghi d’arte, ma come palcoscenici per le attività culturali del territorio.

