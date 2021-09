Green pass, la giungla delle esenzioni dal vaccino: chi ne ha diritto, chi le rilascia, cosa si rischia

Genova. Si chiama “certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid-19” ed è l’unico modo di aggirare l’obbligo di esibire il green pass in tutte le situazioni in cui è richiesto, e quindi, dal 15 ottobre, anche su tutti i luoghi di lavoro. Si tratta di un documento normato da una circolare del ministero dello scorso 4 agosto che individua i destinatari nei soggetti “che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19“.

