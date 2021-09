Green pass, per chi non ce l’ha stop allo stipendio dal primo giorno di assenza ma niente sospensione

Roma. Non riceveranno lo stipendio fin dal primo giorno di assenza, ma non saranno sospesi. Sono questi i provvedimenti che saranno presi nei confronti dei dipendenti che dal 15 ottobre si presenteranno sul posto di lavoro senza green pass. A stabilirlo è il nuovo decreto firmato dal presidente Mattarella, pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato ormai in vigore in attesa della conversione in legge, il cui testo finale riporta delle differenze rispetto a quanto precedentemente annunciato.

... » Leggi tutto