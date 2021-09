Genova. “Completato il nuovo impianto semaforico di via Donato Somma all’altezza dell’intersezione con via Campostano, a Genova Nervi. Il lavoro compiuto è propedeutico alla futura modifica della viabilità veicolare che sarà effettuata in via Oberdan, viale Franchini e via Campostano. Entro la fine del mese, infatti, lungo le tre vie avverrà l’inversione del senso di marcia“.

