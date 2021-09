Bordighera, Garzoglio: «Lesione alla figura dell’agronomo, i responsabili saranno querelati»

Bordighera. «Sono state fatte delle gravi lesioni alla figura del dottore agronomo e alla professione e noi, sia come ordine professionale che come singoli iscritti, non siamo più disposti a tollerare un atteggiamento del genere» – dichiara l’agronomo Roberto Garzoglio riferendosi alle parole dette da Mara Lorenzi di Civicamente Bordighera nei confronti degli agronomi in occasione della sua riflessione sull’abbattimento dei sette pini in via Aldo Moro.

... » Leggi tutto