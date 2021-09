Giornate europee del patrimonio 2021, ponti di cultura tra Vilnius e la Liguria

Golfo Dianese. In occasione della prima delle Giornate europee del patrimonio 2021 (European Heritage Days 2021), sabato 25 settembre alle 13.30 in Borgata San Matteo (San Bartolomeo al Mare) presso l’area manifestazioni dell’Associazione San Matteo, nell’ambito della prima delle “Giornate Europee del Patrimonio 2021” dedicata a presentare alcune delle principali bellezze storico-artistiche e paesaggistiche del comune di San Bartolomeo al Mare e del Golfo Dianese ad una delegazione di sedici membri della Presidenza della Facoltà di Lettere e Lingue dell’Universita di Vilnius, verrà presentato il progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Philology of Vilnius University and Liguria” che unisce il Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana dell’Università di Vilnius, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Circolo Culturale “Cà de Pujö“ e l’ASD San Matteo, istituzioni alle quali si è recentemente associato il nuovo centro di Baltistica attivo presso l‘Institut für Slavische Sprachen und Literaturen dell’Università di Berna.

