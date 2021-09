Albenga. Venerdì 24 settembre si è dato il via alla prima edizione del festival di cultura, “Albenga Racconta: storie animate all’ombra delle torri”, un grande evento che per tre giorni consecutivi, fino a domenica 26, animerà il centro storico ingauno con incontri con autori, concerti, recital, laboratori per bambini, musica e spettacoli dal vivo.

... » Leggi tutto