Cipressa. L’associazione “Amici della Musica e dell’Arte” è lieta di invitare tutti alla manifestazione di oggi, sabato 25 settembre, a Cipressa. Un mercatino artigianale, laboratori artistici per bambini ed esibizioni musicali avranno luogo in piazza Martini (in centro paese) in occasione della “Oktober Forst”, festa della birra organizzata da “I compagni di Bacco” ed il ristorante “Buona Vita”.

