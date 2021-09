Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria: premiati i vincitori

Sanremo. La giuria popolare del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria

ha decretato la graduatoria finale. Per la narrativa edita primo posto a Saverio Simonelli per l’opera “Cercando Beethoven” (Fazi). Secondo classificato Donatella Mascia per l’opera ”Una giulietta rossa” (Albatros) e terzo

piazzamento per Alberto e Giancarlo Mazzuca con ”Gianni Agnelli in bianco e nero” (Baldini+Castoldi).

