Eccellenza “A”: Arenzano sconfitto, la Genova Calcio attenderà il giudice sportivo

Terza giornata di campionato. Secondo successo in altrettante gare per la Cairese, che nell’anticipo ha superato 2 a 1 l’Alassio. Sconfitta di misura per il Varazze contro il Taggia, che ora conduce a punteggio pieno. L’Albenga trova la vittoria sul campo del Pietra Ligure, che rimane fermo in classifica a quota 1. L’Arenzano ha perso contro l’Ospedaletti. Gli orange tolgono così lo zero dalla casella “punti in classifica”.

