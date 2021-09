Festa dello Sport, celebrato l’imperiese Davide Re

Genova. Una grande voglia di scendere in campo tutti insieme. Questa l’energia che sabato 25 settembre si è respirata al Porto Antico di Genova dove la 17° edizione della Festa dello Sport ha regalato a tutti una giornata da record. Dopo un’edizione 2020 realizzata con 12 eventi speciali a numero chiuso, causa Covid, quella del 2021, seppur ancora ridotta negli spazi disponibili per rispettare le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria nazionale, ha segnato il ritorno dello sport di tutti al Porto Antico. Circa 30.000 sono stati i presenti alla Festa durante la giornata di sabato, tra chi partecipava attivamente alle prove sportive gratuite, chi sosteneva i propri cari impegnati in esibizioni e tornei e chi aveva semplicemente voglia di un po’ di normalità con un evento all’aperto.

