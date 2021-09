Imperia, “Il contrasto all’abusivismo professionale”: incontro dell’Ordine Tsrm e Pstrp

Imperia. Si è svolto ieri mattina un incontro sull’abusivismo delle professioni sanitarie organizzato dall’Ordine TSRM e delle Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Genova, Imperia e Savona. Al centro del dibattito il ruolo e le competenze che l’ordine deve mettere in campo per contrastare la piaga dell’abusivismo professionale, a garanzia dei cittadini e dei professionisti che, onestamente, si sono formati e hanno assolto agli obblighi di legge per esercitare la propria professione. All’iniziativa hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle 19 professioni sanitarie e dell’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisiotetapisti, i componenti del consiglio direttivo dell’ordine, il tenente colonnello Daniele Quattrocchi, comandante del Nucleo antisofisticazione sanità (NAS) dei carabinieri della Liguria, Teresa Calandra, presidente della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, Alessandro Beux, componente del Comitato centrale della FNO, con delega agli aspetti giuridici e medico-legali e l’avvocato Giovanna De Vita, legale dell’Ordine ligure.

