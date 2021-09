Lo slalom “Chiavari – Leivi” rinviato a data da destinarsi causa allerta meteo

A seguito dell’emissione del messaggio di allerta regionale meteo di tipo arancione per rischio idrogeologico per temporali emesso sabato 25 settembre dall’ARPAL Liguria, vista l’applicazione dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Chiavari N. 2/2018 del 16 gennaio 2018 che prevede che “Con la diramazione di allerta arancione Idraulica – Idrogeologica” è vietata qualsiasi manifestazione ludico e/o sportiva nelle vie e piazze cittadine, la Scuderia Sport Favale 07, con estremo rammarico, è stata costretta a rinviare lo slalom “Chiavari – Leivi”, previsto per il 26 settembre, a data da destinarsi.

