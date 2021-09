Genova. Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che lo scorso 19 febbraio ha ucciso l’ex compagna Claudia Ceccarelli nel suo negozio di calzature in via San Vincenzo, ha tentato il suicidio nel carcere di Marassi. Lo riferisce in un comunicato Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa, sindacato della polizia penitenziaria.

