Genova. Riparte a Genova l’iniziativa “Sempre aperti a donare”. McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno 100 pasti caldi ogni settimana fino a fine ottobre – per un totale di 400 pasti – a diverse strutture caritative e associazioni del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà.

