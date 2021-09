“Fenice D’Oro”, altri bei risultati portati a casa

Grandi soddisfazioni per i ragazzi della Fenice d’oro di Carcare: 1*e 2*posto per Tilda Pesce e Viola Rizzo nella categoria AO giovanissimi femminile, 3*posto per Samuel Cimolato, AO giovanissimi maschile. 2* posto posto per Licia Brignole AO allievi femminile. 1* e 2* posto per Marco Panelli e Stefano Cimolato AO junior maschile. 2*posto per Laura Fanti AO Senior femminile e 3* posto per Flavio Siri AO Master maschile.

Il tecnico Flavio Siri, soddisfatto dei risultati della sua squadra ringrazia gli arcieri imperiesi per l’ottima organizzazione.

