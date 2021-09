Loano 2021, Nuova Grande Loano incontra i giovani: “Devono trovare lavoro qui, supportiamo il loro spirito di iniziativa”

Loano. Ieri sera con un aperitivo da Vittorino, sul lungomare di Loano, la lista “Nuova Grande Loano- Piccinini Sindaco” ha parlato con tanti giovani loanesi. “Clima disteso e rilassato, tanto interesse per quello che proponiamo, tanto entusiasmo per le nostre idee. Sicuramente i giovani hanno capito ed apprezzato lo spirito di rinnovamento che è alla base del nostro progetto – esordisce soddisfatto Giacomo Piccinini, candidato sindaco della lista “Nuova Grande Loano” -. Loro e noi, con la mente, siamo già nel futuro, vediamo chiaramente quante siano le potenzialità di Loano. È scattata subito l’intesa, hanno capito che con noi potranno finalmente avere tantissime opportunità per costruirsi la vita che desiderano.”

... » Leggi tutto