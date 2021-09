Principio di incendio su furgone a Diano Marina, fiamme spente dai Vigili del Fuoco

Diano Marina. Principio di incendio su un furgone che stava percorrendo l’Aurelia sul Capo Berta, nel territorio comunale di Diano Marina. Accortosi delle fiamme, il conducente è riuscito ad accostare in una piazzola e chiamare i soccorsi. In pochi istanti sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, divampato dal vano motore del vecchio mezzo. Non si sono registrati feriti.

