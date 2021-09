Ambasciatore di Finlandia in Liguria: prima tappa a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. È iniziata da Santa Margherita Ligure la visita ufficiale in Liguria – la prima fuori Roma dopo il diffondersi della pandemia da Covid-19 – dell’Ambasciatore di Finlandia in Italia, Pia Rantala – Engberg, presente in città, come nel settembre di due anni fa, in occasione del “Sibelius Festival”, la rassegna musicale dedicata al grande compositore finlandese Jean Sibelius, che amava soggiornare nel Tigullio e nella Riviera di Levante.

