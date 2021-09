Bilancio giunta, Gruppo Pd in Regione: «Un anno dopo stessi problemi, poche soluzioni»

Genova. «Un anno dopo, stessi problemi, poche soluzioni. Nonostante l’ottimismo propagandistico di Toti e della sua giunta, nella nostra Regione le liste d’attesa restano infinite e la rete della sanità territoriale è ai minimi termini. Circa 100mila liguri rischiano di rimanere senza medico di base, manca personale e investimenti e il diritto alla salute rischia di essere sempre più un servizio per chi può pagare, mentre gli altri devono aspettare. Per questo le notizie sul piano Restart Sanità sono solo sulla carta e il confronto con la realtà è impietoso. Sanità territoriale, welfare e servizi alla persona, supporto ai più fragili durante la pandemia, un piano per la salute mentale» – commenta il Gruppo Pd in Regione.

