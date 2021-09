Imperia. Anche l’annata 2020-2021 è stata impreziosita dall’arrivo di nuovi compagni di viaggio per il Consorzio Olio DOP Riviera Ligure. Si tratta in generale di aziende giovani o condotte da giovani, dove la tradizione familiare si salda a solide esperienze formative in campo agronomico.

