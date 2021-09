G20, Lista Sansa: “A Genova si parla di cambiamento ma in Liguria si propongono le infrastrutture del ‘900”

Genova. “Il G20 delle infrastrutture, in corso a Genova, è il trionfo delle contraddizioni: continua a menzionare la necessità di ridurre le emissioni di CO2, ma propone infrastrutture che arrivano dal secolo scorso e non pone l’attenzione su quelle davvero necessarie per la mobilità sostenibile. Basta ridurre il dibattito tra chi vuole e non vuole le infrastrutture”, commentano i consiglieri della Lista Sansa, Selena Candia e Ferruccio Sansa. “Chiediamo invece quali siano le opere di cui abbiamo bisogno nel XXI secolo, e su quali servizi vogliamo davvero puntare”.

... » Leggi tutto